Künftiger Klub: Werner legt sich fest

Timo Werner kam bei Leiharbeitgeber Tottenham Hotspur zuletzt gut in Fahrt, steht nach elf Einsätzen bei fünf Torbeteiligungen (zwei Tore, drei Assists) und ist regelmäßig Startelf-Spieler. In der Hinrunde bei RB Leipzig war Werner fast gar nicht gefragt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Logisch also, dass sich der 28-Jährige einen Verbleib in London sehr gut vorstellen kann. Fabrizio Romano berichtet bei ‚CaughOffside‘: „Timo Werner ist klar, er will bei Tottenham bleiben, aber die Spurs werden entscheiden, was sie gegen Ende der Saison tun wollen, nicht jetzt.“

Lese-Tipp

Kampfansage von Dier: „Werden meine besten Jahre sein“

Deadline für Kaufoption

Tottenham besitzt eine Kaufoption über 17 Millionen Euro. Bis Mitte Juni müsste diese gezogen werden. Romano erklärt: „Die Spurs wollen sich Zeit lassen und die Dinge wahrscheinlich im Mai besprechen. Werner ist glücklich bei Tottenham, aber es liegt am Klub.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zumindest Spurs-Trainer Ange Postecoglou ließ kürzlich bereits durchblicken, dass er mit Werners Leistungen sehr zufrieden ist: „Er war bislang großartig für uns, ein wichtiger Neuzugang. Ohne Timo hätten wir eine riesige Lücke gehabt. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass er in jedem Spiel Eindruck hinterlassen hat.“ An Werner und Postecoglou dürfte ein dauerhafter Transfer zu den Spurs also schon mal nicht scheitern.