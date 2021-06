Liverpool verlängert mit Adrián

Adrián bleibt beim FC Liverpool. Wie die Reds mitteilen, wurde das auslaufende Vertragspapier des 34-jährigen Torhüters verlängert. Über die neue Laufzeit macht der Klub keine Angaben. Adrián steht seit 2019 als Ersatz für Stammkeeper Alisson Becker zwischen den Pfosten und absolvierte bis dato 24 Pflichtspiele für Liverpool.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich im Verein bleiben darf. Erstens, weil es eine Belohnung vom Verein für die harte Arbeit ist, die ich geleistet habe, seit ich vor zwei Jahren unterschrieben habe. Und zweitens, ist es eine Freude, in Liverpool zu bleiben – es ist so ein großer Verein. Aber weil es auch ein familiärer Verein ist, ist es für jeden Spieler etwas ganz Besonderes, hier zu bleiben“, sagt der spanische Schlussmann.

🔴 @AdriSanMiguel has signed a new, extended contract with the Reds 🔴