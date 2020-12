Kiel: Lauberbach wechselt in die dritte Liga

Lion Lauberbach wird seinen aktuellen Arbeitgeber Holstein Kiel aller Voraussicht nach verlassen und in die dritte Liga wechseln. Wie die ‚Bild‘ berichtet, leiht Hansa Rostock den Stürmer bis zum Saisonende aus.

In Kiel sitzt der 22-Jährige zumeist auf der Bank, kommt auf lediglich 21 Minuten in der laufenden Spielzeit und blieb dabei ohne Torbeteiligung. Nun soll der 1,94-Mann Spielpraxis in Rostock sammeln.