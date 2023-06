1000. Länderspiel: So startet das DFB-Team

Wie angekündigt beginnt Kevin Trapp im Tor hinter einer Dreierkette aus Matthias Ginter, Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck. Die offensiv ausgerichteten Außenverteidiger Marius Wolf und David Raum sollen im Ballbesitz zu Waffen im Offensivspiel werden und Mittelstürmer Niclas Füllkrug bei der Partie im eigenen Wohnzimmer mit Flanken füttern.

Im Mittelfeld tummeln sich derweil Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané und Julian Brandt. Die Partie gegen die Ukraine ist der Auftakt einer Testspielreihe, in der am Freitag (16. Juni, 20:45 Uhr) noch Polen und am Dienstag (20. Juni, 20:45 Uhr) Kolumbien auf das DFB-Team warten.

Lese-Tipp

DFB testet gegen Ukraine: So könnten sie spielen

So startet das DFB-Team