Chabot operiert: Köln erwägt Transfer

Der 1. FC Köln hat eine weitere Kader-Baustelle zu beklagen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich Jeff Chabots Verletzung am Sprunggelenk aus dem gestrigen Spiel gegen den VfB Stuttgart (0:0) als schwerwiegend erwiesen. Der Innenverteidiger wurde bereits operiert und fällt länger aus. Rechtsverteidiger Benno Schmitz hat sich ebenfalls am Sprunggelenk verletzt, kann aber konservativ behandelt werden.

Nun erwägen die Verantwortlichen des FC, Ersatz an Bord zu holen. Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Mit den Verletzungen ist eine neue Situation entstanden. Wir werden den Transfermarkt in den nächsten Tagen sondieren und schauen, ob wir uns in der Defensive noch einmal sinnvoll verstärken werden.“

Offen ist nach wie vor auch, ob der FC noch einen Nachfolger für den zu Borussia Dortmund abgewanderten Torjäger Anthony Modeste verpflichtet. Am Donnerstag um 18 Uhr schließt das deutsche Transferfenster. In Köln könnte bis dahin noch eines in Bewegung kommen.