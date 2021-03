PSG will „Hauch von Revanche“ gegen Bayern | Neymars Ex-Berater kündigt Barça-Rückkehr an

Paris' Herkules-Programm

Im Champions League-Viertelfinale kommt es zum Wiedersehen der beiden Finalisten des vergangenen Jahres. Der FC Bayern trifft auf Paris St. Germain. Die ‚L'Équipe‘ sieht in der Auslosung ein „Herkules-Programm“, das die Mannen von Cheftrainer Mauricio Pochettino erwartet. Der ‚Le Parisien‘ blickt dem Duell optimistisch entgegen und sieht aus Sicht des französischen Serienmeisters die Möglichkeit auf einen „Hauch von Revanche.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Real trifft auf kriselndes Liverpool

Auch in Spanien bestimmt die Auslosung der Viertelfinalpartien in der Königsklasse fast schon erwartungsgemäß die Schlagzeilen. Real Madrid bekommt es mit dem FC Liverpool zu tun. Die ‚as‘ freut sich auf ein Duell zwischen zwei der „erfolgreichsten Mannschaften der Champions League“. Die ‚Mundo Deportivo‘ wertet die Paarung gegen die Reds als Losglück für die Königlichen: „Real Madrid weicht den großen Kalibern aus.“ Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Einschätzung bewahrheitet.

Neymars Ex-Berater heizt Gerüchte um Barça-Rückkehr an

Immer wieder tauchten in jüngerer Vergangenheit Spekulationen um eine baldige Reunion von Neymar und Lionel Messi auf. Zunächst wollte der Brasilianer zurück nach Katalonien, blieb dann allerdings doch in der französischen Hauptstadt. Nun steht er vor der Verlängerung seines Vertrages. Bei Messi ranken sich seit geraumer Zeit Gerüchte um einen Wechsel nach Paris. Geht es nach dem Ex-Berater von Neymar, Andre Cury, kehrt sein ehemaliger Klient zu Barça zurück: „Für Neymar steht die Tür in Barcelona offen. Er wird mit Messi spielen, aber nicht bei PSG, sondern in Barcelona,“ verspricht Cury vollmundig dem argentinischen Medium ‚El Litoral‘. Für die spanischen Gazetten ein gefundenes Fressen.