Palhinhas Bayern-Erlebnis: „Ein Schlag in die Magengrube“

Der gescheiterte Wechsel zu Bayern München im vergangenen Sommer hat bei João Palhinha (28) tiefe Spuren hinterlassen. „Diese Geschichte ist Vergangenheit, aber sie wird mich natürlich für den Rest meiner Karriere begleiten“, schildert der portugiesische Abräumer des FC Fulham gegenüber ‚O Jogo‘, „diese Episode war damals wie ein Schlag in die Magengrube, aber das Leben geht weiter.“ Er könne „nur hart arbeiten, damit ich eines Tages eine ähnliche Chance bekomme“.

Mit Palhinhas Trainer war seinerzeit schon alles besprochen: „Ich war ehrlich zu Marco Silva. Ich habe ihm gesagt, was ich auf dem Herzen habe. Er war auch Spieler und hat mich verstanden.“ Letztlich erteilte Fulhams Klubspitze aber keine finale Freigabe. Palhinha hielt sich am Deadline Day bereits an der Säbener Straße in München auf und musste tieftraurig wieder abreisen. Dass er später seinen Vertrag beim Premier League-Klub bis 2028 verlängerte, hatte nach eigenen Angaben nichts mit Bayern zu tun, sondern „wurde schon in der Saisonvorbereitung entschieden“.