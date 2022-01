Köln reagiert auf Meré-Gerücht

Jorge Meré hat Interesse in Mexiko geweckt. Dies bestätigt der 1. FC Köln. „Es gibt eine Anfrage“, sagt Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle gegenüber dem ‚kicker‘. Ob es sich bei der Anfrage um den bisher gehandelten mexikanischen Hauptstadtklub Club América handelt, will der 46-Jährige nicht kommentieren. Anders als in lokalen Berichten dargestellt befinde sich Meré weder in Mexiko noch bei der medizinischen Untersuchung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Wehrle fehlt der 24-jährige Spanier weiterhin krankheitsbedingt. Unter Trainer Steffen Baumgart hat Meré derzeit einen schweren Stand. Magere drei Bundesligaminuten kam der Innenverteidiger seit Mitte Oktober in der Bundesliga zum Einsatz. Sein Vertrag bei den Domstädtern läuft noch bis 2023.