„City zieht in den Krieg“ | Neue Hoffnungsträger für Real & Barça

Citys freche Klage

Manchester City und die 115 Anklagen wegen Verstoßes gegen die Finanzregeln der Premier League sind nach wie vor ein großes Thema in England. Die Vorwürfe reichen von 2018 bis ins Jahr 2009 zurück. Die sechswöchige Anhörung ist für den November angesetzt. Doch City will dem Ganzen zuvorkommen und hat nun einen Rechtsstreit eröffnet, der den englischen Fußball erschüttert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„City zieht in den Krieg“, schreibt die ‚Daily Mail‘. Auch der ‚Daily Mirror‘ sieht einen „Bürgerkrieg“, den die Skyblues da anzetteln wollen. Wie die ‚Times‘ berichtet, möchte der Scheichklub die Associated Party Transactions (APT-Regeln) der Liga abschaffen, da diese Citys Meinung nach gesetzwidrig sind. Oder um es in den Worten des Guardiola-Klubs zu sagen: „Eine Tyrannei der Mehrheit“. Die Rede ist von „beispiellosen rechtlichen Schritten“.

Lese-Tipp

PSG reagiert auf Mbappé-Anschuldigungen

Die APT-Regeln wurden 2021 eingeführt, um zu verhindern, dass Vereine Sponsoringverträge mit Unternehmen ihrer Eigentümer abschließen, die weit über dem Marktwert liegen. Klubs würden so das Financial Fairplay aushebeln. Die Meinung der ‚Daily Mail‘: „Wenn City diesen Fall gewinnt, können wir das Hauptquartier der Premier League auch ins Etihad verlegen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Alles neu in Spanien

In Spanien bleiben der FC Barcelona und Real Madrid auch medial das Maß der Dinge. Mit Hansi Flick und Kylian Mbappé haben beide La Liga-Riesen neue Hoffnungsträger. Während die katalanische Presse sich auf Klubpräsident Joan Laportas Lobeshymnen auf Flick konzentriert, feiern die Madrider Sportzeitungen die neue Tormaschine aus Frankreich. „Mbappé ist das Tüpfelchen auf dem i“, schreibt die ‚as‘. Für die ‚Marca‘ ist nach dem Transfer des französischen Superstars klar: „Madrid lässt Barça hinter sich.“

In den zurückliegenden fünf Jahren steht die Titelbilanz bei 11:3 für Madrid – die Katalanen sind deutlich im Hintertreffen. „Wir fordern von Flick Siege“, stellte Barça-Präsident Joan Laporta mit Blick auf das Kräftemessen mit Real am gestrigen Montag klar. Dabei machte er deutlich: „Er ist der Trainer, den diese Mannschaft braucht, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.“ Wenn bald auch noch Bundesliga-Legende Heiko Westermann als Flick-Assistent mit an Bord ist, kann nichts mehr schiefgehen.