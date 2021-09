Onana: Trainingsrückkehr in der zweiten Mannschaft

Trotz des baldigen Ablaufs seiner Dopingsperre ist die Zukunft von André Onana bei Ajax Amsterdam unklar. Der niederländische Rekordmeister verkündet, dass der Torhüter zunächst mit der zweiten Mannschaft trainieren wird, wenn er am Samstag offiziell ins Mannschaftstraining zurückkehren darf. „Die Frage ist, ob er sich langfristig einen Platz in der ersten Mannschaft verdienen wird. Wir haben ohne ihn geplant und zwei neue Torhüter verpflichtet. Das Team hat die Saison bereits begonnen und ist im Begriff zueinanderzufinden“, so Ajax-Sportdirektor Marc Overmars.

Onana war im vergangenen Oktober des Dopings überführt worden, wenngleich der Internationale Sportgerichtshof CAS nach einem Einspruch des 25-Jährigen die Dopingsperre von zwölf auf neun Monate reduzierte. Der Kameruner beharrte bis zuletzt darauf, das verbotene Mittel Furosemid unabsichtlich eingenommen zu haben. Ab dem 4. November ist Onana wieder spielberechtigt. Sein Vertrag bei Ajax läuft im kommenden Sommer aus.