Beck beendet Karriere

Andreas Beck beendet seine Laufbahn als Fußballprofi. Der 35-jährige Rechtsverteidiger verabschiedet sich mit einem Post auf Instagram vom aktiven Geschäft. Seit Juli dieses Jahres war der neunfache DFB-Nationalspieler ohne Klub. Zuletzt war Beck bei der KAS Eupen in Belgien aktiv. In seiner Karriere wurde Beck 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister, darüber hinaus feierte er zwei Titel in der Türkei mit Besiktas.

„Liebe Freunde, mein Entschluss steht schon länger fest: Ich beende meine Karriere als Fußballprofi. Und das nicht mit einem weinenden, sondern mit zwei lachenden Augen. Denn ich kann auf eine unglaublich intensive und emotionale Zeit zurückblicken. […] Ein besonderer Dank an meine Eltern. Danke an meine Frau und meine Kinder. Danke an meinen Bruder und alle weiteren langjährigen Weggefährten“, so die Abschiedsworte von Beck. Ob der Ex-Profi dem Fußballgeschäft erhalten bleibt, ließ er offen.

