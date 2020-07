Félix-Bruder erhält Profivertrag

Hugo Félix, Bruder von Supertalent João Félix (Atlético Madrid), hat einen Profivertrag unterschrieben. Das teilt sein Klub Benfica Lissabon, bei dem auch João Félix seine ersten Schritte im Herrenbereich ging, mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hugo Félix ist 16 Jahre alt und portugiesischer Juniorennationalspieler. In der vergangenen B-Jugend-Saison gelangen dem Offensivspieler 14 Tore in 17 Partien. Nun will er seinem Bruder nacheifern.