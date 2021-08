Bellerín leihweise nach Spanien

La Liga-Klub Betis Sevilla hat sich die Dienste von Héctor Bellerín gesichert. Der Spanier kommt bis Saisonende per Leihe zum Europa League-Teilnehmer aus Andalusien. Beim FC Arsenal steht Bellerín noch bis 2023 unter Vertrag. Eine Kaufoption ist laut ‚The Athletic‘ nicht Teil des Deals.

In London verlor Bellerín seinen jahrelangen Stammplatz zuletzt, in der neuen Saison ist der 26-jährige Rechtsverteidiger noch ohne Pflichtspieleinsatz.

2011 war Bellerín aus der Jugendabteilung des FC Barcelona zu den Gunners gewechselt. Gerüchte um eine Rückkehr zu den Katalanen kursierten in den vergangenen Jahren immer wieder – stattdessen geht es nun nach Sevilla.

Wishing you all the best with @RealBetis this season, @HectorBellerin 🤝