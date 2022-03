Bericht: Barça einig mit Raphinha

Der FC Barcelona und der brasilianische Nationalspieler Raphinha wollen in eine gemeinsame Zukunft gehen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, sind sich die Blaugrana und der Flügelstürmer über einen Fünfjahresvertrag einig. Raphinha sei bereit, sich an die neue Gehaltsstruktur bei Barça anzupassen.

Nun müssen sich die Katalanen aber noch mit dem Arbeitgeber des 25-Jährigen einigen. Ein erstes Angebot über 35 Millionen Euro soll Leeds abgelehnt und stattdessen auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verwiesen haben. An Raphinha, der noch bis 2024 an Leeds gebunden ist, soll auch der FC Bayern interessiert sein.