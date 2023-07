Höjbjerg-Ersatz: Spurs blicken zur Liga-Konkurrenz

Tottenham Hotspur möchte sich anscheinend bei der Premier League-Konkurrenz bedienen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Spurs ihre Fühler nach Douglas Luiz (25) ausgestreckt. Der zentrale Mittelfeldspieler hat allerdings erst vor einem Jahr seinen Kontrakt bei Aston Villa langfristig bis 2026 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tottenham befindet sich auf der Suche nach einem Ersatz für Pierre-Emile Höjbjerg (27), der mit einem Wechsel zu Atlético Madrid in Verbindung gebracht wird. Diese potenzielle Lücke solle Luiz füllen. Der neunfache brasilianische Nationalspieler stand in der vergangenen Saison 40 Mal für die Villians auf dem Platz und war wettbewerbsübergreifend an 15 Treffern (sieben Tore, sechs Vorlagen) beteiligt. Auch Conor Gallagher (23) vom FC Chelsea soll ein Kandidat sein.

Lese-Tipp

Kane-Poker: Postecoglou „nicht entspannt“