Leverkusen: Rashica-Transfer wird „im Januar vollzogen“

Als am 5. Oktober um 18 Uhr der deutsche Transfermarkt seine Pforten schloss, gab es in Leverkusen und Bremen viele lange Gesichter. Das längste aber machte Milot Rashica, der so gerne den nächsten Schritt zu einem Klub mit Champions League-Ambitionen vollzogen hätte.

In der Folge versuchten die Werder-Bosse, den betrübten Offensivmann aufzurichten. Ein Argument dürfte dabei auch der schon sehr nahe Wintertransfermarkt gewesen sein. Denn bereits in rund zweieinhalb Monaten – in Bundesliga-Sprache zehn Spieltage – öffnet das Wechselfenster erneut.

Rashica-Wechsel nur verschoben?

Und laut der ‚Sport Bild‘ ist äußerst wahrscheinlich, dass Versäumtes nachgeholt wird. Im Januar, so „der klare Plan“, werde der „Wechsel vollzogen“, schreibt das Fachmagazin in seiner Printausgabe vom heutigen Mittwoch.

Klar ist: Werder und Bayer müssen einige Details noch zu Ende verhandeln. Streitpunkt war vor wenigen Tagen in erster Linie die Kaufpflicht im Anschluss an die anvisierte Leihe. Dabei ging es um die Anzahl der Ligaspiele, die Rashica absolvieren muss, damit die Klausel greift. Weil ab Januar nur noch die Rückrunde ansteht, geht es ohnehin um neue Zahlen.