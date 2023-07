Hütter ist Monacos Favorit

Die Spur beim vereinslosen Adi Hütter zur AS Monaco wird heißer. Nach FT-Informationen ist der 53-jährige Österreicher vereinsintern der Favorit auf den vakanten Trainerposten der Monegassen. Eine Entscheidung, ob es der Ex-Gladbacher wird, könnte in Kürze fallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das ist auch nötig, denn die Zeit, einen Nachfolger für Philippe Clement zu finden, drängt. Monaco ist der einzige Ligue 1-Klub, der noch ohne Trainer dasteht. In zwei Tagen ist Trainingsstart, in rund zwei Wochen steht das erste Testspiel gegen Cercle Brügge an.

Lese-Tipp

Frankfurt: Zwei neue Linksverteidiger im Fokus