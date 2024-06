Nächster Offensivmann soll her: Gladbach nimmt alte Fährte auf

Während der Ball in deutschen EM-Stadien rollt, ist der Transfersommer bei Borussia Mönchengladbach so richtig angelaufen. Mit Tim Kleindienst (28) befindet sich ein neuer Stürmer im Anflug auf den Borussia-Park, der Noch-Heidenheimer soll aber nicht die einzige Verstärkung für Gladbachs Offensive bleiben.

Sportgeschäftsführer Roland Virkus und Co. haben dabei offenbar einen alten Bekannten auf dem Zettel. Laut dem Transferjournalisten Sacha Tavolieri zeigt die Borussia wie schon im vergangenen Jahr Interesse am Schweizer Offensivspieler Fabian Rieder. Ein Leihgeschäft mit Kaufoption sei absehbar, scheinbar liegen die Beteiligten also schon in Verhandlungen.

Schwere Zeit in Frankreich

2023 entschied sich Rieder noch für den Wechsel nach Frankreich zu Stade Rennes, sein damaliger Arbeitgeber BSC Young Boys kassierte eine Ablöse im Bereich von 15 Millionen Euro. Eine Markwertsteigerung blieb in der Bretagne aus. Der Eidgenosse kam über den Status des Ersatzspielers nicht hinaus und sammelte nur magere vier Scorerpunkte.

Eine unbefriedigende sportliche Situation, die auf der anderen Seite Gladbach die Tür öffnet. Rennes kann zwar im Rahmen der Verhandlungen auf einen Vertrag bis 2027 verweisen, dürfte einen Abgang seines EM-Teilnehmers aber verschmerzen können.