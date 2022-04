Janelt verlängert bei Brentford

Vitaly Janelt und der FC Brentford dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Beim Premier League-Aufsteiger erneuert der 23-jährige Hamburger seinen Vertrag bis 2026. Den ehemaligen Profi des VfL Bochum zog es im Herbst 2020 für 600.000 Euro zu den Bees. Bis dato bestritt der Linksfuß 75 Pflichtspiele.

„Ich denke, Vitaly ist ein Paradebeispiel dafür, dass wir mit unserer Rekrutierung und Entwicklung eines Spielers erfolgreich sind. Wir sind gut darin, junge, talentierte Spieler zu finden und ihr Potenzial zu maximieren. Vitaly kam aus der zweiten deutschen Liga zu uns, und wir haben viel Gutes in ihm gesehen. Er war in der Lage, sich von Anfang an in die Mannschaft einzubringen“, freut sich Cheftrainer Thomas Frank über die Verlängerung.

🎵 He comes from Germany and now he is a Bee until 2026



Vitaly Janelt becomes the latest to sign a new deal