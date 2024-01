Spätestens im Sommer: Muslija wechselt in die Bundesliga

Der SC Freiburg sichert sich die Dienste von Zweitliga-Senkrechtstarter Florent Muslija. „Wir sind uns mit dem Spieler einig, er wechselt spätestens im Sommer zu uns“, erklärt Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach gegenüber dem ‚kicker‘. Offen sei derweil noch der genaue Zeitpunkt des Wechsels.

Der Bundesligist selbst würde den Deal gerne schon im Winter eintüten. „Wir sind Paderborn jetzt nochmal richtig entgegengekommen. Die Transfer-Parameter bewegen sich in einem realistischen Szenario“, so Hartenbach. Weil Muslijas Kontrakt beim SC Paderborn am Ende der Saison ausläuft, wäre nun der letzte Zeitpunkt, um noch eine Ablöse für den Mittelfeldspieler zu kassieren.

Dem Bericht zufolge geht es um eine Summe in Höhe von einer Million Euro. Im Breisgau könnte man die Offensiv-Power des 25-Jährigen, an dem auch der VfL Bochum interessiert war, zur Rückrunde gut gebrauchen. Während der kosovarische Nationalspieler (23 Länderspiele) bislang 15 Scorerpunkte für Paderborn sammelte, stehen für die Freiburger erst 24 Treffer in 18 Bundesliga-Partien zu Buche.