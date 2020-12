DFB: Bierhoff gibt Musiala nicht auf

Noch immer hoffen sie beim DFB, dass sich Bayern-Juwel Jamal Musiala schlussendlich für die deutsche Nationalmannschaft entscheiden wird. DFB-Direktor Oliver Bierhoff sagt gegenüber ‚Sport1‘: „Jamal Musiala ist ein sehr interessanter Spieler, den wir aufgrund seiner DFB-Vergangenheit und seinen aktuellen Leistungen beobachten. […] Wir werden ihn aber weiterhin im Auge behalten und natürlich immer wieder erörtern, ob sich seine Einstellung ändern kann.“

Musiala wurde in Stuttgart geboren, wuchs dann in England auf und genoss seine Ausbildung beim FC Southampton sowie ab 2011 beim FC Chelsea. So entschied sich das 17-jährige Offensiv-Talent vorerst für die englische U21-Nationalmannschaft. Noch kann Musiala den Verband wechseln, bis er sich mit einem Pflicht-Länderspiel im Seniorenbereich festgespielt hat.