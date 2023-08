Mainz holt Mwene zurück

Philipp Mwene kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der FSV Mainz 05 verkündet, dass der österreichische Außenverteidiger einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. An die PSV Eindhoven wäre der 29-Jährige noch bis 2024 gebunden gewesen. Zu den Ablösemodalitäten machen die beteiligten Parteien keine Angaben, laut ‚kicker‘ fließen 1,3 Millionen Euro.

„Mit Phillipp Mwene gewinnen wir einen Spieler für uns, den wir gut kennen und der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns passt, entsprechend haben wir lange und geduldig an dieser Verpflichtung gearbeitet. Phillipp muss man Mainz 05 nicht erklären – er identifiziert sich voll mit der Spielweise hier und braucht keine Eingewöhnungszeit. Mit seiner Variabilität und seinen fußballerischen Qualitäten, aber auch als Typ wird er unser Team optimal verstärken“, so Sportvorstand Christian Heidel.

Zurück zur Ex

Mwene war bereits zwischen 2018 und 2021 für Mainz am Ball und stand in insgesamt 31 Pflichtspielen auf dem Platz. Ablösefrei ging es für ihn dann weiter nach Eindhoven, wo er zweimal den niederländischen Pokal gewinnen konnte.

73 Mal lief er für den Eredivisie-Klub auf, in der aktuellen Saison spielte er aber sportlich keine Rolle mehr. Mit Sergiño Dest (22) hat die PSV zudem jüngst einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet.

Der Mainzer Neuzugang sagt: „Für mich fühlt es sich wie ein Nachhause kommen an. Ich wurde von der Mannschaft super empfangen, freue mich darauf, wieder für die Mainzer Fans in der Bundesliga zu spielen und gemeinsam mit einem tollen Team anzugreifen. Ich habe Mainz 05 die ganze Zeit verfolgt, der Verein hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen, die noch längst nicht zu Ende ist. Schön, dass wir die nächsten Schritte gemeinsam gehen werden.“