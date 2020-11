Wird Koita der neue Haaland?

Lange war Erling Haaland nicht in Salzburg. Die Fußstapfen, die der Mittelstürmer in seinen zwölf Monaten hinterließ, könnten dennoch größer kaum sein. 29 Tore, dazu sieben Vorlagen, verbuchte Haaland in 27 Spielen für Salzburg, ehe er im vergangenen Winter für 20 Millionen Euro nach Dortmund wechselte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem Patson Daka und Hee-chan Hwang waren es in der Folge, die statt Haaland für die Salzburger Torjubel sorgten. Hwang ist mittlerweile in Leipzig, Daka fällt nach wettbewerbsübergreifend zwölf Saisontoren seit Ende Oktober verletzt aus.

Koita on fire

Und so mausert sich Sekou Koita in Salzburg zum Torjäger der Stunde. Nach neun Ligaspielen steht der 21-Jährige bei zehn Toren. Alle 50 Minuten trifft Koita im Schnitt. Auch am Samstag benötigte der malische Nationalspieler nur wenig Zeit, um Eindruck zu hinterlassen.

Beim 8:2-Schützenfest in St. Pölten wurde Koita in der 58. Minute eingewechselt. 32 Zeigerumdrehungen später stand ein lupenreiner Hattrick auf seinem Konto. Auf internationalem Parkett allerdings muss Koita sich noch beweisen, ist in der Champions League bislang ohne Torerfolg. Die Haaland-Fußstapfen sind groß.

Die besten Torjäger Europas