Rummenigge kontert Werner

Karl-Heinz Rummenigge zeigt sich verwundert über die jüngste Aussage von Timo Werner. In der ‚Sport Bild‘ sagt der Vorstandsboss des Rekordmeisters: „Ich bin ja eigentlich über nichts mehr erstaunt, aber dass ein Spieler als Reaktion auf Gerüchte in der Öffentlichkeit eine solche Aussage macht, habe ich auch noch nicht erlebt.“

Hintergrund: Der 24-jährige Werner von RB Leipzig, der immer wieder auch mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht wird, hatte kürzlich gesagt: „Es ist einfach so, dass mich die Herausforderung in einer anderen Liga noch etwas mehr reizen würde als ein Wechsel innerhalb der Bundesliga.“ Interesse am Angreifer zeigen unter anderem der FC Liverpool und der FC Barcelona. Werner sagt aber auch: „Ich weiß extrem zu schätzen, was ich an RB Leipzig habe und würde deswegen niemals sagen: ‚Ich muss hier unbedingt weg.‘“ Sein Vertrag bei den Sachsen ist bis zum Sommer 2023 datiert und beinhaltet eine Ausstiegsklausel über kolportierte 60 Millionen Euro.