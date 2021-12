Newcastle blitzte wegen Núñez ab

Newcastle United hat sich im Werben um Benfica Lissabons Darwin Núñez einen Korb abgeholt. Wie die portugiesische ‚Record‘ berichtet, wurden Vertreter der Magpies zum Zeitpunkt des Champions League-Spiels zwischen Benfica und dem FC Bayern Ende Oktober bei Präsident Rui Costa mit einem Angebot über 50 Millionen Euro vorstellig. Doch die Offerte lehnte Costa postwendend ab, da der Klub Núñez nicht im Winter verkaufen wolle.

Ohnehin würden die gebotenen 50 Millionen Euro für den 22-jährigen Stürmer nicht ausreichen. Der Lissaboner Klub erhofft sich im kommenden Sommer Angebote in dreistelliger Millionenhöhe. Die Ausstiegsklausel für den Uruguayer, an dem auch Borussia Dortmund interessiert ist, liegt bei 150 Millionen Euro. In der aktuellen Spielzeit kommt Núñez auf elf Treffer in 18 Pflichtspielen.