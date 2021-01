Der Favorit bei Lingard

Jesse Lingard könnte in den kommenden Tagen bei West Ham United landen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, sind die Hammers der Favorit auf eine Ausleihe des Offensivmanns von Manchester United. In London würde der 28-Jährige auf seinen Ex-Trainer David Moyes treffen. Bei den Red Devils, aktueller Tabellenführer der Premier League, spielt Lingard fast gar keine Rolle mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Liga kam der Rechtsfuß in der laufenden Saison noch gar nicht zum Einsatz, drei Einsätze in den Pokalwettbewerben waren das Höchste der Gefühle. Die Freigabe für eine Leihe hat der ehemalige englische Nationalspieler bereits erhalten. Auch Sheffield United, Inter Mailand, OGC Nizza und Real Sociedad San Sebastián wurden zuletzt schon als potenzielle Abnehmer gehandelt.