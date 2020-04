Bestätigt: Schmid zurück nach Bremen

Romano Schmid wird nach der Saison zu Werder Bremen zurückkehren und sich dem Kader von Cheftrainer Florian Kohfeldt anschließen. Das teilt der Bundesligist offiziell mit. Seit Februar 2019 ist Schmid an den österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC verliehen. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler bestritt bislang 41 Partien (vier Tore, zehn Assists) für den WAC. Sein Vertrag in Bremen läuft bis 2023.

Werder-Manager Frank Baumann ist von Schmids Qualitäten überzeugt: „Romano hat bis zur Pause eine sehr gute Saison in Österreich gespielt. Er ist Stammkraft beim Wolfsberger AC und konnte auch Erfahrungen in der Europa League sammeln. Mit diesen Eindrücken wird er zur neuen Saison zu uns zurückkehren und ein fester Bestandteil unseres Bundesliga-Teams sein. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns seine ersten Schritte in der Bundesliga machen wird.“