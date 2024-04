Bayerns Coman glaubt fest an EM

Kingsley Coman ist scheinbar fest entschlossen, trotz seiner erneut schweren Verletzung bei der Europameisterschaft für Frankreich an den Start zu gehen. Der Offensivstar des FC Bayern macht sich um Teilnahme „keine Sorgen“, so die ‚Bild‘. Er sei zuversichtlich, zum Turnierstart wieder vollständig fit zu sein.

In Bayerns jüngster Bundesligapartie gegen den 1. FC Köln (2:0) zog sich Coman einen Muskelbündelriss in den rechten Adduktoren zu. Die Klub-Saison ist damit definitiv gelaufen für den 27-jährigen Flügelflitzer. Für die EM scheint es zu reichen, allerdings müsste Frankreich-Coach Didier Deschamps Coman erst einmal in den Turnierkader berufen. In dieser Hinsicht ist die wochenlange Pause mit Sicherheit ein Handicap.