Neuhaus spricht über Bayern-Interesse

Florian Neuhaus hatte einst die Möglichkeit, zum FC Bayern zu gehen. „Als ich bei den Löwen für die U11 zugesagt hatte, haben eine Woche später die Bayern angefragt. Ich hatte aber zusammen mit meinen Eltern 1860 mein Wort gegeben. Das wollte ich dann auch halten“, erinnert sich der 23-jährige Spielmacher von Borussia Mönchengladbach im Gespräch mit der ‚Bild‘.

Dass ihn sein Weg eines Tages doch noch zum Rekordmeister zieht, will Neuhaus trotz Vergangenheit beim Stadtrivalen nicht ausschließen: „Bayern ist ein großer Verein mit Weltklasse-Spielern. Ich habe aber aktuell bei Borussia einen langfristigen Vertrag (bis 2024, Anm. d. Red.) und bin sehr glücklich hier.” Am morgigen Samstag (18:30 Uhr) gastieren Neuhaus und die Borussia zum Bundesliga-Topspiel in der Allianz Arena.