Weiterer Lille-Neuzugang für Atlético?

Atlético Madrid zeigt Interesse an Xeka (27) von OSC Lille. Laut ‚calciomercato.com‘ steht der defensive Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, aktuell im Fokus der Colchoneros. Atlético hatte im vergangenen Transferfenster bereits Außenverteidiger Reinildo Mandava (28) aus Lille verpflichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Xeka absolvierte in dieser Spielzeit sieben Spiele in der Champions League und 21 Partien in der Ligue 1. Der Portugiese wäre ein kostengünstiger Ersatz für Héctor Herrera (31), den es in die Major League Soccer zu Houston Dynamo zieht. Weitere Spieler, die auf dieser Position bei Atlético diskutiert werden, sind Mohamed Camara (22, RB Salzburg), Sergi Roberto (30, FC Barcelona), Georginio Wijnaldum (31, Paris St. Germain) und Boubacar Kamara (22, Olympique Marseille).