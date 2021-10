Barça-Job: Martínez winkt ab

Roberto Martínez hat keine Ambitionen, zum FC Barcelona zu wechseln. „Es gibt absolut nichts – und es hat auch keinen Kontakt mit Barcelona gegeben“, erklärt der Trainer der belgischen Nationalmannschaft gegenüber ‚Het Laatste Nieuws‘, schränkt aber ein: „Ich möchte meinen Vertrag erfüllen, aber auf dem Weg dorthin können sich viele Dinge ergeben.“

Martínez steht seit 2016 bei den Roten Teufeln an der Seitenlinie, im kommenden Sommer läuft sein Vertrag in Belgien aber aus. In Barcelona steht Ronald Koeman heftig in der Kritik. Mindestens bis zum kommenden Ligaspiel gegen Atlético Madrid (Samstag, 21 Uhr) soll er aber noch Trainer der Blaugrana bleiben. Neben Martínez wurden bereits einige potenzielle Nachfolger gehandelt, unter anderem auch Joachim Löw sowie Ralf Rangnick.