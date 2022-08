Nagelsmann: Goretzka-Heilungsverlauf „positiver als erwartet“

Julian Nagelsmann hat sich zur Rekonvaleszenz von Leon Goretzka geäußert. „Er ist jetzt gelaufen, es wird noch ein bisschen dauern, bis er wieder ins Teamtraining einsteigen wird. Er bekommt von mir die notwendige Zeit“, schränkt der Trainer des FC Bayern auf der heutigen Pressekonferenz zwar ein, erklärt aber: „Das Knie reagiert gar nicht, der Heilungsverlauf ist einen Tick positiver als wir erwartet hätten.“

Goretzka musste sich Mitte Juli einer OP am linken Knie unterziehen, um die Probleme dauerhaft in den Griff zu bekommen. Am vergangenen Mittwoch ist der 27-jährige Mittelfeldspieler ins Lauftraining eingestiegen.