Bericht: Silas kurz vor VfB-Abschied

Silas Katompa-Mvumpa liebäugelt offenbar mit einem Abschied vom VfB Stuttgart. Wie zunächst Gianluca Di Marzio berichtete, spricht der 25-jährige Flügelstürmer aktuell mit dem FC Villarreal über einen Wechsel. ‚Sportitalia‘ geht sogar noch weiter und spricht vom kurz bevorstehenden Wechsel von Silas.

Auch wenn zur Stunde keine weiteren Informationen vorliegen, darf man davon ausgehen, dass Silas nicht ohne Zustimmung des VfB über einen Wechsel verhandeln würde. Hieße im Umkehrschluss: Stuttgart ist offen für einen Transfer, sogar noch vor der Deadline am Donnerstag.

Silas spielt schon seit 2019 am Wasen. Damals kam der aktuell zweitschnellste Spieler der Bundesliga (36,15 km/h Topspeed) für acht Millionen Euro vom FC Paris. Für welche Summe Stuttgart ihn nun ziehen lassen würde, ist unklar. Momentan weilt er mit der Nationalmannschaft des Kongo beim Afrika-Cup und bestreitet dort am Freitag (21 Uhr) das Viertelfinale gegen Guinea.

Jokerrolle unter Hoeneß

Offensichtlich ist derweil, dass Silas mit seinen Einsatzzeiten unter Sebastian Hoeneß nicht zufrieden sein kann. In den vergangenen Jahren war er Stuttgarts Go-to-Guy, in der äußerst erfolgreichen laufenden Spielzeit allerdings häufig nur Joker. Nur die Hälfte seiner 16 Bundesliga-Einsätze bestritt er von Anfang an. Seine aktuelle Scoring-Bilanz: Drei Tore und drei Assists.

Update (15:50 Uhr): Laut ‚Sky‘ schwebt Villarreal eine Leihe mit Kaufoption vor. Der VfB habe allerdings kein Angebot erhalten. Mehr noch: Silas wolle gar nicht im Winter wechseln. Nun bleibt abzuwarten, welche Version der Wahrheit entspricht.