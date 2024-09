„Keine Ausrede gilt“: Sahin schlägt BVB-Alarm

Nuri Sahins erste Niederlage als Cheftrainer von Borussia Dortmund hatte es gleich in sich. Mit 1:5 ging der BVB beim VfB Stuttgart unter – und das, obwohl man mit Waldemar Anton und Serhou Guirassy im Sommer Kapitän und Torjäger der Schwaben per Ausstiegsklauseln gekauft hatte.

Nach der Partie ging Sahin mit seinem Team hart ins Gericht. Bei ‚Sky‘ sagte der Ex-Profi: „Das war ernüchternd. Du kannst als Borussia Dortmund nicht so auftreten. Das war eine Nicht-Leistung. So ein Gesicht von uns will ich nie wieder sehen.“

Auf der anschließenden Pressekonferenz legte Sahin nach: „Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute nicht da. Wir haben gefühlt keinen Zweikampf gewonnen, so kannst du nicht auftreten.“

Derby gegen Bochum steht an

Sein Plan für die anstehende Woche bis zum Derby am Freitagabend (20:30 Uhr) gegen den VfL Bochum: „Es gilt jetzt, das knallhart anzusprechen und die Dinge beim Namen zu nennen. So kannst du nicht auftreten. Man kann Millionen Ausreden finden, aber keine gilt.“