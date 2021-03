Stuttgart will Mavropanos halten

Beim VfB Stuttgart ist man von der bisherigen Entwicklung von Leihspieler Konstaninos Mavropanos so überzeugt, dass man mittlerweile über eine Verlängerung des Engagements nachdenkt. „Wir sind super glücklich, dass er in den letzten Wochen regelmäßig in der Startelf stand. Wir würden ihn gerne noch eine Saison auf Leihbasis behalten, wenn es möglich ist. Aber das hängt von Arsenal ab. Wenn er sich körperlich stabilisieren kann, ist er zweifellos ein Verteidiger auf Bundesliga-Niveau“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat gegenüber ‚The Athletic‘.

Nach anfänglichen Verletzungsproblemen hat sich Mavropanos in der Abwehr der Stuttgarter festgespielt. In elf von 17 Bundesligaspielen stand der 1,94 Meter große Innenverteidiger in der Startelf und überzeugt dort mit seiner Athletik und Schnelligkeit. Beim FC Arsenal läuft sein Vertrag noch bis 2023, ein Kauf kommt für den VfB aber offenbar derzeit nicht in Frage.