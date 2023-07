Durchbruch im Angeliño-Poker

Angeliño (26) wird sich allem Anschein nach zeitnah Galatasaray anschließen. Fabrizio Romano zufolge rückt eine Einigung zwischen dem türkischen Traditionsklub und RB Leipzig näher. Lediglich letzte Details müssen noch geklärt werden.

Am gestrigen Montag berichtete der ‚kicker‘, dass die beiden Klubs in puncto Ablöse noch weit auseinanderliegen. Gala soll fünf Millionen geboten und Leipzig 18 Millionen Euro gefordert haben. Offenbar ist den Vereinen in den zurückliegenden Stunden ein Durchbruch in den Verhandlungen geglückt. Der Linksverteidiger ist an die Sachsen noch bis 2025 gebunden.

