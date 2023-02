Rose glaubt an Gvardiol-Verbleib

Marco Rose will von einem Abschied von Josko Gvardiol nichts wissen. Der Innenverteidiger werde „auch in der nächsten Saison ein Spieler von RB Leipzig sein“, so Rose nach dem gestrigen 1:1 im Champions League-Achtelfinalhinspiel gegen Manchester City, bei dem Gvardiol zum Ausgleich einköpfte.

Rose weiter: „Ich bin der Trainer und ich bitte darum. Er ist hier glücklich. Er hat gesagt, dass er in der Premier League spielen will, aber er hat nicht gesagt, wann.“ In einem Interview mit der ‚Times‘ sagte Gvardiol kürzlich: „Mein Ziel ist es, in der Premier League zu spielen.“ Schon in den vergangenen beiden Transferperioden buhlten unter anderem der FC Chelsea und Manchester City um den Linksfuß. Mit neuen Abwerbeversuchen ist im Sommer zu rechnen.

