Kiel: Rückendeckung für Rapp

Marcel Rapp steht als Trainer von Holstein Kiel nicht zur Disposition. „Ich stehe zu 100 Prozent hinter Marcel Rapp und seiner Arbeit“, stellt Sportchef Uwe Stöver gegenüber den ‚Kieler Nachrichten‘ klar.

Nach drei sieglosen Ligaspielen hintereinander und der happigen 0:7-Testspielpleite gegen Eintracht Braunschweig am Samstag steht Rapp in der Kritik. Vor gut einem Jahr hatte der 43-Jährige das Traineramt bei den Störchen übernommen. Aktuell belegt man in der zweiten Liga Rang acht.