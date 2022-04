Corona setzt Kalajdzic außer Gefecht

Der VfB Stuttgart kann am kommenden Wochenende nicht auf Sasa Kalajdzic zurückgreifen. Der Torjäger fällt aufgrund einer Corona-Infektion aus und wird deshalb gegen Borussia Dortmund am Freitagabend (20 Uhr) nicht auflaufen.

Kalajdzic befindet sich in häuslicher Isolation und wird bis zur vollständigen Genesung auch nicht trainieren können. Der Mittelstürmer kam nach einer langwierigen Schulterverletzung in der ersten Saisonhälfte zuletzt mit drei Treffern in den vergangenen vier Ligaspielen in Form.