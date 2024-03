Heintz verlängert in Köln

In einem sportlich wie wirtschaftlich maximal herausfordernden Jahr setzt der 1. FC Köln auf Beständigkeit. Wie der abstiegsbedrohte Bundesligist offiziell bestätigt, wird Dominique Heintz auch im kommenden Jahr in der Domstadt die Schuhe schnüren. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Dominique genießt einen hohen Stellenwert in unserem Team. Zum einen aufgrund seiner Erfahrung, zum anderen aufgrund seiner Einstellung. Beides trägt er vorbildlich in die Mannschaft – jüngeren Spielern bietet er Orientierung, gerade in dieser schwierigen Phase der Saison. Dazu investiert er auf dem Platz immer alles, sorgt mit konstant starken Trainingsleistungen für Konkurrenzkampf und liefert verlässlich ab, wenn er zum Einsatz kommt“, so Geschäftsführer Christian Keller.

Lese-Tipp

Rolle rückwärts: Köln will Schmitz halten

Im vergangenen Sommer kehrte der 30-Jährige zurück nach Köln. Zwischen 2015 und 2018 hatte der gebürtige Pfälzer schon einmal den Geißbock auf der Brust getragen. Bei seinem zweiten Engagement ist seine Bedeutung deutlich geringer. Lediglich achtmal kam der Abwehrspieler zum Einsatz. Durch die Transfersperre im kommenden Sommer sind die Kölner aber auf solche Vertragsverlängerungen angewiesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Schon während meiner ersten Zeit hier ist der Verein meine zweite Heimat geworden. Meine beiden Kinder sind nach Spielen gegen den FC geboren. Ich liebe die Stadt, die Fans, den Verein – und die Wertschätzung, die ich hier bekomme, ist unvergleichbar. Jeder weiß, dass ich alles gebe, wenn ich auf dem Platz stehe. Für einen Sportler ist es etwas ganz Besonderes, wenn man bei so einem geilen Verein nochmal zwei Jahre dranhängen kann. Darauf bin ich sehr stolz“, so Heintz.