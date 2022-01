Russo wechselt nach Belgien

Alessandro Russo wechselt seinen Leihklub. In der Hinrunde spielte der Torhüter von US Sassuolo beim italienischen Zweitligisten US Alessandria. Für die zweite Hälfte der Saison schließt sich der 20-Jährige VV St. Truiden in der belgischen Jupiler League an.

