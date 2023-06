Keitel offen für Freiburg-Abschied

Yannik Keitel liebäugelt scheinbar mit einem Abschied vom SC Freiburg. Laut ‚Bild‘ beschäftigt sich der 23-jährige Mittelfeldspieler derzeit mit einem Vereinswechsel. Das Angebot zur Vertragsverlängerung seines Arbeitgebers habe er noch nicht angenommen und spekuliere auf andere Optionen. Bekanntermaßen eine davon: Ein Wechsel zum Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart.

Eigentlich fühlt sich Keitel dem Bericht zufolge wohl in Freiburg, kam zuletzt aber nur bedingt auf die gewünschte Spielzeit. Zwar setzte ihn Trainer Christian Streich in 31 Saisonspielen ein, meist sprang aber nur ein Kurzeinsatz dabei heraus. Anderswo winkt Spielzeit – wie in Stuttgart.

