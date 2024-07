TSG verlängert mit Abwehrtalent Drexler

Die TSG Hoffenheim belohnt Eigengewächs Tim Drexler. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 19-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. In der vergangenen Saison kam der Youngster achtmal in der Bundesliga zum Einsatz. Künftig will man im Kraichgau noch mehr auf den deutschen U19-Nationalspieler setzen.

„Tim hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen“, betont Geschäftsführer Alexander Rosen, „in Mathys Tel vom FC Bayern München gibt es nur einen Spieler seines Jahrgangs 2005, der es in der vergangenen Spielzeit auf mehr Einsatzminuten in der Bundesliga gebracht hat. Diese Statistik spricht eigentlich schon für sich und es ist für uns alle bei der TSG überhaupt keine Frage, dass er kurzfristig eine gute und perspektivisch auch eine tragende Rolle in unserem Bundesligateam einnehmen kann.“