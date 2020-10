Ablösefrei? Augustin vor Nantes-Wechsel

Der FC Nantes steht kurz davor, Jean-Kévin Augustin unter Vertrag zu nehmen. Laut der Regionalzeitung ‚Ouest-France‘ soll der 23-jährige Angreifer vorbehaltlich des Medizinchecks einen Zweijahresvertrag unterzeichnen.

Ob RB Leipzig eine Ablöse kassieren kann, ist allerdings unklar. Laut der ‚L’Équipe‘ ist Augustin nach seinem Leih-Ende bei Leeds United ohne gültigen Kontrakt. Dementsprechend dürfte der Franzose auch nach Schließung des Transferfensters noch transferiert werden. Über die genaue Vertragslage wird derzeit in einem Rechtsstreit verhandelt – denn eigentlich sollte Leeds Augustins neue Heimat werden.

Leeds entzieht sich der Kaufpflicht

Zur Erinnerung: Aufgrund der Corona-Pandemie verschob sich in England das Saisonende um mehrere Wochen nach hinten. Leeds, das Augustin inklusive einer Kaufpflicht in Höhe von 21 Millionen Euro im Aufstiegsfall ausgeliehen hatte, war zum Ende des ursprünglich vereinbarten Leihvertrags Tabellenführer der zweiten englischen Liga.

Bei noch sechs auszuspielenden Spieltagen hätte das Team von Marcelo Bielsa aber noch in die Aufstiegsplayoffs abrutschen können. Erst am 45. Spieltag war den Whites die Rückkehr in die Premier League nicht mehr zu nehmen – da war es allerdings schon Mitte Juli und Augustin wieder in Leipzig. Sportlich gesehen wurde der Angreifer ohnehin nicht benötigt, nur 48 Pflichtspielminuten stand der Rechtsfuß für die Whites auf dem Platz.

Was macht Leipzig?

Auch in Leipzig hat Augustin keine Perspektive mehr. Die Sachsen halten ihre juristische Forderung gegenüber Leeds aufrecht, legen ihrem Spieler jedoch keine Steine in den Weg. Laut ‚RBlive‘, dem Nachrichtenblog der ‚Mitteldeutschen Zeitung‘, hat der Bundesligist „eine juristische Möglichkeit“ gefunden, Augustin den Vereinswechsel zu Nantes zu ermöglichen und dabei gleichzeitig den Rechtsstreit weiterzuführen.

Update 12:40Uhr: Mittlerweile hat der FC Nantes die Augustin-Verpflichtung offiziell verkündet. Wie zuvor berichtet, unterschreibt der Angreifer einen Vertrag 2022.