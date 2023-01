Neuer Stürmer für den KSC

Kurz vor Ende des Transferfensters bessert der Karlsruher SC im Sturm nach. Wie ‚BNN‘ und ‚kicker‘ unisono berichten, steht der Traditionsklub aus der zweiten Liga vor der Verpflichtung von Budu Zivzivadze. Der 28-jährige Georgier kommt vom ungarischen Erstligisten FC Fehérvár.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allzu teuer kommt den KSC die Verpflichtung nicht zu stehen, denn Zivzivadzes Vertrag läuft zum Saisonende aus. In der ungarischen Liga erzielte der Torjäger in dieser Saison zwar nur ein Tor in zehn Partien, dafür traf er in sechs Spielen in der UEFA Conference League sechsmal.

Lese-Tipp

Bielefeld: Fraisl verlängert