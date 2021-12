Itakura: Schalke lotet Festverpflichtung aus

Der von Manchester City ausgeliehene Innenverteidiger Ko Itakura soll nach Möglichkeit beim FC Schalke 04 bleiben. Das bestätigte Sportdirektor Rouven Schröder in einer Medienrunde: „Wir werden alles in unserer Macht Stehende überdenken.“ Dann schränkt der 46-Jährige ein: „Aber wir sind ja kein reicher Verein, werden den Rahmen nicht sprengen.“ (zitiert via ‚WAZ‘)

Der ‚WAZ‘ zufolge verfügt S04 über eine Kaufoption in Höhe von 4,5 Millionen Euro für den Fall, dass der Bundesliga-Aufstieg gelingt. Mit Blick auf die bisherigen Leistungen von Itakura gerät Schröder ins Schwärmen: „Er ist wirklich sehr schnell angekommen, hat sich von Anfang an mit dem Standort identifiziert und alles aufgesaugt, ein toller Profi. Den emotionalen Aspekt bei diesem Spieler haben wir auf jeden Fall auf unserer Seite.“