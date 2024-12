Bayern vermeldet Unterhaching-Kooperation

Der FC Bayern und Drittligist SpVgg Unterhaching haben sich jetzt auch offiziell auf eine enge Zusammenarbeit verständigt. Das gibt der deutsche Rekordmiester am heutigen Donnerstag bekannt. Sportvorstand Max Eberl erläutert: „Die SpVgg Unterhaching ist seit vielen Jahren bekannt für ihre hervorragende regionale Nachwuchsarbeit. Von dieser langfristig ausgerichteten Partnerschaft mit einem Verein direkt vor unserer Haustür versprechen wir uns eine reibungslose, unkomplizierte Verzahnung bei der Entwicklung unserer gemeinsamen Talente.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist kein Geheimnis, dass die Vereine bereits seit geraumer Zeit kooperieren. Aktuell sind beispielsweise mit Gibson Adu (16) und Maximilian Henning (17) zwei Talente, die in München einen Vertrag unterschrieben haben, in Unterhaching untergebracht. Perspektivisch soll es aber nicht nur um die Entwicklung der Jungspunde gehen, sondern es werden auch „regelmäßige Hospitationen von Trainern der SpVgg Unterhaching im Bayern-Nachwuchs sowie Workshops für Mitarbeitende des Drittligisten am FC Bayern Campus“ angestrebt. Darüber hinaus „wird es kontinuierlich Testspiele und Leistungsvergleiche zwischen den Nachwuchsteams beider Partner geben“, heißt es auf der Münchner Vereinswebsite.