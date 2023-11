Schalke: Knäbel wehrt sich gegen Kritik

Peter Knäbel hat zu den Zweifeln an seiner Person Stellung bezogen. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Sportvorstand des FC Schalke 04: „Wir waren uns von Anfang an klar, dass das Vorgehen so ist, wie es von Axel Hefer (Aufsichtsratsvorsitzender, Anm. d. Red.) kommuniziert worden ist. Und insofern waren wir auch im permanenten Austausch darüber, wie wir vorgehen wollen.“

Zur Einordnung: Im Hintergrund wurden Stimmen laut, dass der Aufsichtsrat den Vertrag von Knäbel ohnehin nicht verlängert hätte. Vergangene Woche hatte der Zweitligist offiziell bekanntgegeben, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. „Meiner Meinung nach ist mein Job mit einem Arbeitsvertrag ausgestattet, wie von jedem Arbeitnehmer auch. Da kann mein Arbeitgeber verlangen, dass ich bis zum letzten Tag mit vollem Engagement arbeite“, so der S04-Boss.