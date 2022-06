Fortuna verleiht Siebert erneut

Fortuna Düsseldorf parkt Jamil Siebert weiter in der dritten Liga. Wie der Zweitligist mitteilt, wird der 20-jährige Innenverteidiger erneut an Viktoria Köln verliehen.

In der abgelaufenen Rückrunde kam Siebert zwölfmal für die Domstädter zum Einsatz. In der Saison 2020/21 sammelte er 90 Minuten Erfahrung für die Fortuna-Profis. Siebert ist noch bis 2025 an F95 gebunden.