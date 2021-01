Barca: Griezmann soll bleiben

Trotz unbeständiger Form steht Antoine Griezmann derzeit nicht zum Verkauf. Nach Informationen der ‚Sport‘ plant der FC Barcelona in Zukunft mit dem französischen Stürmer. Auch Trainer Ronald Koeman setzt auf den von ihm ausgerufenen Führungsspieler. Er stellte Grizou in 17 von 22 möglichen Partien von Beginn an auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit lediglich fünf Toren und zwei Vorlagen ist Griezmanns Knoten aber auch in der zweiten Saison im Camp Nou noch nicht geplatzt. Die Rechtfertigung seiner hohen Ablösesumme (120 Millionen Euro) bleibt der Weltmeister bislang schuldig. Einen Abnehmer, der ähnlich viel Geld in die Hand nimmt, um Griezmann aus Barcelona loszueisen, gibt es momentan ohnehin nicht.